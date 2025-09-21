Da Balene – Amiche per sempre su Rai 1 alla partita Torino–Fiorentina su DAZN, passando per il film Monuments Men su La7. Guida ai programmi Tv della serata di domenica 21 settembre 2025. La prima serata di domenica 21 settembre 2025 si apre all’insegna dell’informazione. Su Rai 3, PresaDiretta indaga il futuro della sanità italiana con Riccardo Iacona, mentre Un giorno in pretura racconta il caso Satman Singh, tra giustizia e diritti. Su Rete 4, Mario Giordano torna con Fuori dal coro e le sue analisi taglienti sull’attualità. La7 propone In Onda con riflessioni politiche e sociali, mentre Rai 1 chiude con uno Speciale TG1 dedicato alla guerra raccontata dal punto di vista civile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Programmi TV domenica 21 settembre 2025: film, attualità e sport