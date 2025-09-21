Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 21 Settembre 2021. Mattina. 07:43 - Scooby-Doo! And Guess Who? - PrimaTv La gang si sposta con la Mystery Machine in giro per il mondo In ogni episodio i nostri amici incontrano un personaggio famoso e insieme risolvono un mistero 08:31 - The Middle Arriva il Natale e Frankie e' rassegnata per dover assolvere a tutti i rituali che la festivita' comporta Decide cosi' di passare tutto il tempo davanti alla TV 08:57 - The Middle E' tornata Pam, un'amica del liceo di Frankie, che ha vinto alla ruota della fortuna un milione di dollari Axl invece cerca in tutti i modi di fare colpo su Devin 09:29 - The Middle Sue cerca un nuovo lavoro per mettere dei soldi da parte, e si offre per andare a lavorare come tuttofare alla cava di Mike VISIONE ADATTA A TUTTI 09:56 - THE BIG BANG THEORY Leonard e' impegnato nella sua relazione con Priya, ma i due si vedono spesso con gli amici a casa di Raj e cio' crea qualche malumore VISIONE ADATTA A TUTTI 10:27 - THE BIG BANG THEORY Wolowitz si esibisce in un giochino di magia con le carte Sheldon impazzisce perche' non riesce a capire il trucco 10:52 - Due uomini e 12 Alan persuade Walden a organizzargli un appuntamento con Lynda Carter, ma lei e' convinta che Walden e Alan siano una coppia gay VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 11:17 - Due uomini e 12 Larry e' convinto che Lyndsey stia avendo una storia illecita con Walden Lui intanto si incontra con Rose dopo essersi scambiati delle scuse 11:48 - Drive Up Magazine di motori che ci guida tra supercar e auto da sogno, approfondimenti sui modelli piu' recenti e anticipazioni sulle novita' piu' interessanti 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto 13:05 - Sport Mediaset XXL Approfondimento in diretta sul campionato di calcio di serie A a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset In studio Benedetta Radaelli e Serse Cosmi Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

