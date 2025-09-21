Programma post-infarto uno studio Unife pubblicato sul New England Journal of Medicine
Un modello di intervento su misura per migliorare la salute e l'autonomia di una popolazione di pazienti in costante crescita, quella delle persone colpite da infarto. Arriva dall'Emilia-Romagna ed è coordinato da un gruppo di medici e ricercatori Unife il progetto 'Pipeline'.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Programma post-infarto, uno studio Unife pubblicato sul New England Journal of Medicine
Policlinico di Padova: nuova strategia rivoluziona la cura post-infarto - First pubblicato sul New England Journal of Medicine riduce mortalità e apre la strada a un futuro senza cardioaspirina ... Lo riporta dazebaonews.it
Infarto e terapia antiaggregante: uno studio europeo ridisegna le regole. Ecco come - L’interruzione della terapia può essere un’opzione sicura nei pazienti a basso rischio sottoposti a rivascolarizzazione completa e precoce ... Da doctor33.it