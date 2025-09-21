progetto mico kids i bambini alla scoperta di tutti i segreti dei miceti

I funghi diventano a misura di bambino con una passeggiata per scoprire i segreti del bosco. Con l’arrivo di settembre torna "Mykes: una montagna di funghi", il progetto che l’Ecomuseo della Montagna Pistoiese dedica al regno affascinante e misterioso dei miceti. Giunta alla sua quinta edizione, l’iniziativa si apre questa mattina, con Mico Kids, una speciale escursione pensata per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, nei boschi che circondano il borgo di Serra Pistoiese, nel comune di Marliana. L’occasione vuol essere una mattinata per avvicinarsi alla natura in modo divertente ed educativo, stimolando curiosità verso quei bizzarri organismi, tanto misteriosi quanto indispensabili per l’ecosistema, protagonisti di fiabe, racconti e immaginari che da sempre affascinano i più piccoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

