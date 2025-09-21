Profumi gourmand è il loro momento d'oro E vi spieghiamo perché

Con l’avvicinarsi dell’autunno, puntuali, i profumi gourmand tornano protagonisti sugli scaffali e online, pronti a conquistare chi agli accordi freschi e luminosi dell’estate preferisce fragranze più confortanti, che avvolgono con i loro sentori caldi e accoglienti. Profumi gourmand: la nascita di una famiglia olfattiva molto amata. Una vera e propria moda, relativamente recente se solo si pensa che il primo profumo gourmand della storia è del 1992, Angel di Mugler. Trentatré anni non sono nulla, eppure sono stati sufficienti per costruire una nuova famiglia olfattiva, che oggi vanta profumi molto famosi, dallo stesso Angel, con tutte le sue interpretazioni, al più virale del momento, Biancolatte di Giardini di Toscana, o a Black Opium di YSL, un altro classico contemporaneo. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Profumi gourmand, è il loro momento d’oro. E vi spieghiamo perché

