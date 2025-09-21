Priscilla Presley la verità sul matrimonio di Lisa Marie con Michael Jackson | Fu manipolata

Priscilla Presley, moglie dell'indimenticabile Elvis, ha condiviso nuovi e intimi dettagli sul breve matrimonio tra la figlia Lisa Marie Presley e Michael Jackson, incluso il loro rapporto sentimentale e sessuale. Le rivelazioni arrivano dal suo memoir di prossima uscita, intitolato Softly, As I Leave You: Life After Elvis, da cui il quotidiano The Sun ha pubblicato alcuni estratti in anteprima. "Ero sconvolta da quel matrimonio". Nel libro, Priscilla rivela di essere rimasta "sconvolta" quando Lisa Marie, all’epoca poco più che trentenne, le annunciò che avrebbe sposato Michael Jackson, nel pieno degli anni ’90. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

