Primavera 1 Scotti salva il Milan L’Inter va a Bergamo
Un rigore di Scotti all’ultimo secondo di gara salva il baby Milan dalla sconfitta contro il Frosinone. Nell’anticipo della quinta giornata di Primavera 1 i rossoneri impattano 1-1 contro i temibili ciociari tra le mura amiche, al termine di una prestazione positiva ma poco incisiva in fase di finalizzazione. Al gruppo del tecnico Renna, anche quest’anno composto da tantissimi sotto quota (classe 2008) va però il merito di essere rimasti in partita fino alla fine. Il punto conquistato permette di rimanere a distanza minima dalle zone nobili della classifica. "C’è stata da parte nostra predominanza totale per tutta la partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
