Prima uno schiaffo al volto poi gli spara un proiettile nella pancia | il motivo della lite

Sparatoria a Sant'Anastasia con il ferimento di un 50enne: arrestato imprenditore edile. C'è un arresto per il tentato omicidio consumatosi in mattinata nel Napoletano. I carabinieri della Stazione di Sant'Anastasia, insieme a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castello di Cisterna. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: prima - schiaffo

Tragedia sfiorata ad Acerra: prima lo schiaffo in pieno viso alla ex, poi punta e travolge con lo scooter lei e le sue amiche

LO SCHIAFFO Leggi il giornale: https://ilromanista.eu/prima-pagina Niente tris. Dopo quasi dieci mesi, la Roma perde in casa. Giochiamo male, spenti, prendiamo gol su ripartenza e il forcing finale non porta a niente. Gasperini: «Risultato che ci - X Vai su X

L’anniversario è prima di tutto un romanzo di liberazione, che scardina e smaschera il totalitarismo della famiglia. Ci ferisce con la sua onestà, ci disarma con il suo candore, ci mette a nudo con la sua verità. È lo schiaffo ricevuto appena nati: grazie a quel dol - facebook.com Vai su Facebook

Prima uno schiaffo al volto poi gli spara un proiettile nella pancia: arrestato imprenditore; La spedizione per vendicare la mamma picchiata: uomo spara al fratello (davanti agli altri fratelli); La lite e gli schiaffi, ecco perché è stato ucciso Franco Mazzè.

Prima uno schiaffo al volto poi gli spara un proiettile nella pancia: arrestato imprenditore - I carabinieri della Stazione di Sant'Anastasia, insieme a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castello di Cisterna, hanno tratto in arresto in quasi flagranza di reato Luigi Gifuni, 59enne, ... Si legge su napolitoday.it