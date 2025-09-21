Prima pagina Tuttosport | Pulisic show gol di Fofana Milan da Scudetto

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Allegri cambia il Milan”

Prima pagina Corriere dello Sport: “Guirassy, il Milan gelato”

Prima pagina Tuttosport: “Ricci-Milan, fatta per 25 milioni”

Landucci: "Pulisic bomber, Modric emoziona". E Rabiot avvisa: "Sto bene mentalmente" - Il centrocampista ex Juve: "Sto cercando di aiutare i più giovani" ... Si legge su tuttosport.com

Milan, Pulisic da record: lo statunitense entra nella storia della Serie A - Christian Pulisic scrive una nuova pagina di storia con la maglia del Milan: lo statunitense colleziona un altro record. Secondo spaziomilan.it