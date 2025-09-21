Prima pagina Corriere dello Sport | Allegri vince 3-0 a Udine Il Milan fa paura
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 21 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: prima - pagina
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Allegri cambia il Milan”
Prima pagina Corriere dello Sport: “Guirassy, il Milan gelato”
Prima pagina Tuttosport: “Ricci-Milan, fatta per 25 milioni”
Ecco la prima pagina di oggi Offerta speciale: 9€ al mese per 1 anno Scopri l'Offerta https://shop.ilmessaggero.it/social?utm_source=Social&utm_medium=Facebook&utm_campaign=Primapagina - facebook.com Vai su Facebook
La prima pagina di oggi #21september http://larep.it/primapagina - X Vai su X
La prima pagina dei quotidiani sportivi italiani ed europei del 29 agosto 2025; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 luglio: la rassegna stampa; Il -Stadio in edicola con una prima pagina da collezione e il Guerin Sportivo Extra per la ripartenza della Serie A!.
Corriere dello Sport: "Difende Tudor" - Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Segnala tuttonapoli.net
Corriere dello Sport: "Napoli frenato. Esordio rovinato" - "Napoli frenato": così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Riporta tuttonapoli.net