Prima il derby e poi l’Europa mercoledì si va a Nizza | ieri il crollo sul campo del Brest

Sololaroma.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Concentrazione totale su un derby della capitale pronto a prendere vita fra poche ore, una partita diversa dalle altre e da vincere per svariati motivi. C’è anzitutto da rivendicare un dominio cittadino troppo importante per i tifosi, oltre a tre punti fondamentali per la corsa alla prossima Champions League e ad un aspetto morale da non sottovalutare, visto che la sfida alla Lazio apre il primo mini ciclo delle partite ogni tre giorni. Dopo il derby infatti spazio all’Europa League, con i ragazzi di Gasperini che esordiranno mercoledì alle 21:00 sul campo del Nizza. Una squadra temibile ma oggettivamente inferiore sul piano tecnico rispetto alla Roma, oltre al fatto che questa stagione non è iniziata nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

prima il derby e poi l8217europa mercoled236 si va a nizza ieri il crollo sul campo del brest

© Sololaroma.it - Prima il derby e poi l’Europa, mercoledì si va a Nizza: ieri il crollo sul campo del Brest

In questa notizia si parla di: prima - derby

Sinner e Musetti portano per la prima volta un derby azzurro ai quarti di uno Slam

Aggiornamento MLB The Show 25: premi gratuiti prima dell’All-Star Game e del Home Run Derby

"Il derby alla prima è un regalo per i tifosi"

Prima: cinquina del Ginestra, finiscono pari i derby a Cittaducale e Poggio Moiano. I commenti - Si è chiuso il ventiseiesimo turno del campionato di Prima categoria. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Derby L8217europa Mercoled236