Concentrazione totale su un derby della capitale pronto a prendere vita fra poche ore, una partita diversa dalle altre e da vincere per svariati motivi. C’è anzitutto da rivendicare un dominio cittadino troppo importante per i tifosi, oltre a tre punti fondamentali per la corsa alla prossima Champions League e ad un aspetto morale da non sottovalutare, visto che la sfida alla Lazio apre il primo mini ciclo delle partite ogni tre giorni. Dopo il derby infatti spazio all’Europa League, con i ragazzi di Gasperini che esordiranno mercoledì alle 21:00 sul campo del Nizza. Una squadra temibile ma oggettivamente inferiore sul piano tecnico rispetto alla Roma, oltre al fatto che questa stagione non è iniziata nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Prima il derby e poi l’Europa, mercoledì si va a Nizza: ieri il crollo sul campo del Brest