Prima gioia per il Prato | battuto lo Scandicci
Prato 2 Scandicci 0 Prato (4-3-1-2): Fantoni; Berizzi, Risaliti, Drapelli (dal 61’ Corsa), Zanon; Limberti (dal 75’ Cesari), Atzeni (dal 64’ Cela), Lattarulo; Greselin; Verde (dal 70’ Rossetti), Gioè (dal 90’ Mencagli). A disposizione Furghieri, Iacoponi, Rinaldini, Galliani. All. Venturi. Scandicci (3-4-3): Fedele; Sottil (dall’81’ Grottelli), Valentini, Biancon; Valori, Tacconi, Viligiardi, Chiaverini; Arrighini (dall’86’ Russo), Boganini (dal 46’ Mugelli), Grossi (dal 46’ Bertelli e dal 75’ Mennini). A disposizione Patata, Dodaro, Orselli, Capacci. All. Taccola. Arbitro: Samuel Diana di Milano, coadiuvato dagli assistenti Domenico Damato e Andrea Adragna di Milano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Serie D, gir. E. Prima vittoria per il Prato: Scandicci battuto 2 a 0
