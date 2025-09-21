Prima edizione della rassegna corale Harmoniae Teatinae dedicata alla città di Chieti
L'associazione Coro Harmonicus comunica che sabato 27 settembre, all'auditorium Cianfarani, alle ore 19 si terrà la prima edizione della rassegna corale "Harmoniae Teatinae", dedicata alla città di Chieti. L'evento è organizzato in collaborazione con il museo archeologico nazionale La Civitella. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Prima edizione della rassegna corale Harmoniae Teatinae, dedicata alla città di Chieti
