Prima e Seconda categoria - I quattro gironi | il programma della prima giornata Spicca il derby tra Pieve Fosciana e Corsagna
Dopo l’interessante prologo rappresentato dalle gare del primo turno di Coppa Toscana, prendono il via i campionati di Prima e di Seconda categoria, con un programma ricchissimo che, da questa stagione, è spalmato su ben quattro gironi (due per la "Prima" e due per la "Seconda") in cui sono inserite le formazioni lucchesi (versiliesi escluse). Nel girone "A" questo il programma della prima giornata di Prima categoria (in campo nove compagini nostrane). Girone "A": Atletico Lucca-Romagnano, Calci-Folgor Marlia, Capannori-Migliarino Vecchiano (a Lammari), Fivizzanese-Montecarlo, Mulazzzo-Academy Porcari, Piazza "55"-Capezzano e Pieve Fosciana (foto) che riceve il Corsagna (allo stadio del Ciocco), che è anche l’unico derby e la sfida tecnicamente più accattivante della giornata in questo gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
