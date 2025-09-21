Previsioni meteo per Avellino – Domenica 21 settembre 2025

Ad Avellino, domenica 21 settembre 2025, si prospetta una splendida giornata di sole, senza alcuna previsione di precipitazioni.Nel corso della giornata, la temperatura massima raggiungerà i 30 °C, mentre la minima si attesterà intorno ai 17 °C. Lo zero termico è previsto a quota 4.428 metri.I. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

