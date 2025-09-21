Previsioni meteo di oggi domenica 21 settembre | ultimi raggi di sole sull'Italia da lunedì arriva l'autunno

Quella di oggi potrebbe essere l'ultima domenica di sole e temperature estive per l'Italia: a partire da domani, lunedì 22 settembre, le temperature saranno in calo e il maltempo investirà la nostra penisola, dando ufficialmente inizio all'autunno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'estate resiste, fine settimana con 30 gradi, ma da lunedì si volta pagina: arriva l'autunno; Meteo Sicilia: temperature previste per domani, domenica 21 settembre 2025; Torna il maltempo, allerta meteo gialla domani 21 settembre in Piemonte: le zone a rischio.

Meteo, domenica estiva ma da lunedì 22 intensa perturbazione: le previsioni - Domenica con sole e caldo anomalo poi da lunedì forte perturbazione atlantica al Nord, Toscana e Sardegna con rischio nubifragi e brusco calo termico. Come scrive meteo.it

Meteo, “piogge molto abbondanti”. Sottocorona e l'arrivo della perturbazione che cambia tutto - Una perturbazione rovinerà questo clima estivo che staziona sull’Italia? Scrive iltempo.it