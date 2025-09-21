Previsioni meteo di oggi domenica 21 settembre | ultimi raggi di sole sull'Italia da lunedì arriva l'autunno

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quella di oggi potrebbe essere l'ultima domenica di sole e temperature estive per l'Italia: a partire da domani, lunedì 22 settembre, le temperature saranno in calo e il maltempo investirà la nostra penisola, dando ufficialmente inizio all'autunno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: previsioni - meteo

