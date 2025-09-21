Previsioni meteo | allerta gialla a Livorno per temporali forti e rischio idrogeologico lunedì 22 settembre

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo con codice giallo per pioggia e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore dalle 7 alle 23.59 di domani, lunedì 22 settembre, su tutta la Toscana

Con l'autunno torna il maltempo: allerta gialla per temporali forti e raffiche di vento - La Sala operativa della Regione Toscana ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti dalle ore 7 fino alla mezzanotte di lunedì 22 settembre su tutta la Toscana. Da corrieredimaremma.it

Temporali forti e vento, ecco il maltempo in Emilia Romagna: scatta l’allerta gialla - Piogge in arrivo sul territorio regionale: le zone più colpite e il calo delle temperature. Si legge su msn.com