Una visita oculistica annuale è importante come monitoraggio delle nostre condizioni di salute. Questo perché la retina è l'unica parte del corpo che consente ai medici di osservare vasi sanguigni e nervi in??modo non invasivo. Ecco perché un esame oculistico di routine è molto utile per individuare gravi problemi medici nelle fasi iniziali della malattia. Vediamo alcuni esempi di condizioni che possono essere diagnosticate da un oculista. Cancro. Un esame della vista potrebbe salvare la vita. Gli occhi possono indicare la presenza di tumori cerebrali, cancro al seno e addirittura una neoplasia ai polmoni quando le cellule maligne raggiungono la retina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Prevenzione, 5 malattie rilevabili attraverso l'esame della vista