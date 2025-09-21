Prevenzione 5 malattie rilevabili attraverso l' esame della vista
Una visita oculistica annuale è importante come monitoraggio delle nostre condizioni di salute. Questo perché la retina è l'unica parte del corpo che consente ai medici di osservare vasi sanguigni e nervi in??modo non invasivo. Ecco perché un esame oculistico di routine è molto utile per individuare gravi problemi medici nelle fasi iniziali della malattia. Vediamo alcuni esempi di condizioni che possono essere diagnosticate da un oculista. Cancro. Un esame della vista potrebbe salvare la vita. Gli occhi possono indicare la presenza di tumori cerebrali, cancro al seno e addirittura una neoplasia ai polmoni quando le cellule maligne raggiungono la retina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: prevenzione - malattie
Salute, prevenzione malattie urologiche, Carrieri (Siu): “Screening prostata sia nei Lea”
Vigili del fuoco e malattie professionali, sito e pagine social per la prevenzione: "Mai più tragedie come quelle dei nostri padri"
AI svela nodi del DNA: nuova frontiera nella prevenzione delle malattie
Il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie chiede un intervento urgente per la seria minaccia da non sottovalutare - facebook.com Vai su Facebook
#IntelligenzaArtificiale e prevenzione delle malattie infettive: pubblicata una nuova 'Series' su @TheLancet a firma pavesehttps://unipv.news/notizie/intelligenza-artificiale-e-prevenzione-delle-malattie-infettive-pubblicata-una-nuova-series… @PH_Unipv #un - X Vai su X
La retina come strumento di diagnosi precoce per malattie non oculari; West Nile, il bollettino dei contagi in Italia: uno su 5-10 è sintomatico, allarme per quelli nascosti; È vero che la pillola anticoncezionale aumenta il rischio di cancro?.
Prevenzione, 5 malattie rilevabili attraverso l'esame della vista - Gli occhi offrono un punto di osservazione ideale per uno specialista che vuole osservare vasi sanguigni e nervi. ilgiornale.it scrive
Prevenzione. L’Italia dedica appena il 4,5% della spesa. Foce: “Più investimenti e campagne informative per vaccini e screening” - Bassi i tassi d’adesione ai programmi di prevenzione del cancro così come i livelli d’immunizzazione per gravi malattie (tra cui le neoplasie HPV- Come scrive quotidianosanita.it