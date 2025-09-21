A Gaza le forze armate di Israele stanno compiendo il «genocidio del popolo palestinese», nei territori occupati vige un vero e proprio «sistema di apartheid»: vanno fermati. È l’appello della . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Preti in piazza contro «genocidio» e «apartheid»