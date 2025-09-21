Prete accusato di abusi sessuali riceve una promozione e viene messo ai vertici del suo ordine

A un certo punto Mirco ha pensato che la sua omosessualità fosse una malattia e voleva guarire. Ha 22 anni quando decide di aggrapparsi alla Chiesa e, deluso dalla tradizione moderna, inizia a partecipare alle messe che seguono il rito antico, in latino, in una basilica del centro storico di. 🔗 Leggi su Today.it

Prete accusato di pedofilia, il vescovo di Bolzano lo trasferisce: “Non potrà stare da solo con minorenni”

Il prete accusato di abusi sessuali riceve una promozione e viene eletto ai vertici del suo ordine

Molestata a scuola a 11 anni: accusato il prete che insegnava religione. Lui: "Espansivo ma senza doppi fini"

A Trento chiesto il processo per un prete 40enne accusato di violenza sessuale aggravata su un'alunna 11enne. Il religioso nega ogni addebito.

Prete accusato di molestie, spunta una seconda presunta vittima. La scuola: «Siamo intervenuti subito»

Il prete accusato di abusi sessuali riceve una promozione e viene eletto ai vertici del suo ordine - Il 17 settembre si è tenuta l’udienza del processo penale a carico di un giovane sacerdote dell'ordine dei Teatini. Come scrive milanotoday.it

Prete accusato di violenza sessuale su una 11enne a Trento, è anche un insegnante: i presunti abusi a scuola - Prete rinviato a giudizio per violenza sessuale su minore a Trento: insegnante di religione, è accusato di aver molestato una alunna di 11 anni ... Si legge su virgilio.it