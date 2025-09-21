PresaDiretta Riccardo Iacona indaga la sanità del futuro

Davidemaggio.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sanità del futuro tra innovazioni e rischi di nuove disparità: questo il tema della nuova puntata di  PresaDiretta, il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona, in onda questa sera, domenica 21 settembre, su Rai 3  alle 20.30. Anticipazioni e ospiti del 21 settembre 2025. Aspettando PresaDiretta . Il programma, come di consueto, si apre con  Aspettando PresaDiretta, l’anteprima che tiene aggiornati i telespettatori sulle inchieste passate. In questo spazio Iacona analizza la sentenza della Corte Costituzionale sui Cpr e racconta i “luoghi idonei” – detti anche “locali idonei” – dove i migranti vengono trattenuti in attesa della convalida dell’espulsione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

presadiretta riccardo iacona indaga la sanit224 del futuro

© Davidemaggio.it - PresaDiretta, Riccardo Iacona indaga la sanità del futuro

In questa notizia si parla di: presadiretta - riccardo

PresaDiretta, Riccardo Iacona parte dall’America di Trump

PresaDiretta con Riccardo Iacona su Rai 3: le inchieste del 7 settembre

PresaDiretta anticipazioni 7 settembre: Riccardo Iacona indaga sulle tasse dei super ricchi

PresaDiretta anticipazioni 7 settembre: Riccardo Iacona indaga sulle tasse dei super ricchi; Presadiretta, stasera torna Riccardo Iacona: a che ora va in onda, i temi della puntata; PresaDiretta, le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera.

presadiretta riccardo iacona indagaPresaDiretta anticipazioni 7 settembre: Riccardo Iacona indaga sulle tasse dei super ricchi - Riccardo Iacona guida un'inchiesta sulle tasse dei ricchi, tra eredità esenti e salari stagnanti, e porta gli spettatori alla scoperta delle disuguaglianze in Italia. Scrive msn.com

PresaDiretta con Riccardo Iacona su Rai 3: le inchieste del 7 settembre - Stasera su Rai 3 continua PresaDiretta condotto Riccardo Iacona con una nuova puntata ricca di inchieste: le anticipazioni del 7 settembre 2025. Come scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Presadiretta Riccardo Iacona Indaga