PresaDiretta Riccardo Iacona indaga la sanità del futuro

La sanità del futuro tra innovazioni e rischi di nuove disparità: questo il tema della nuova puntata di PresaDiretta, il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona, in onda questa sera, domenica 21 settembre, su Rai 3 alle 20.30. Anticipazioni e ospiti del 21 settembre 2025. Aspettando PresaDiretta . Il programma, come di consueto, si apre con Aspettando PresaDiretta, l'anteprima che tiene aggiornati i telespettatori sulle inchieste passate. In questo spazio Iacona analizza la sentenza della Corte Costituzionale sui Cpr e racconta i "luoghi idonei" – detti anche "locali idonei" – dove i migranti vengono trattenuti in attesa della convalida dell'espulsione.

