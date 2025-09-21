PresaDiretta anticipazioni | le inchieste della puntata di stasera 21 settembre su Rai 3

Stasera su Rai 3, Riccardo Iacona conduce un viaggio tra Roma, Milano, la Sardegna e la Danimarca per esplorare come l'innovazione medica stia rivoluzionando le cure, tra promesse tecnologiche e possibili rischi per i cittadini. Stasera, domenica 21 settembre 2025, alle 20:30 su Rai 3 torna PresaDiretta con una nuova puntata dal titolo La Sanità del futuro. Riccardo Iacona guiderà un viaggio tra Roma, Milano, la Sardegna e persino la Danimarca per raccontare come l'innovazione tecnologica stia trasformando la medicina, tra opportunità e rischi di nuove disparità. Anteprima: migranti e Cpr al centro del dibattito La puntata si aprirà con Aspettando PresaDiretta, che approfondirà la recente sentenza della Corte costituzionale sui Cpr e i cosiddetti "locali idonei" dove i migranti vengono trattenuti in attesa della convalida dell'espulsione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

