Presa Diretta | le anticipazioni della puntata di stasera 21 settembre 2025 su Rai 3

Tpi.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 21 settembre 2025 su Rai 3. Questa sera, domenica 21 settembre 2025, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda domenica 21 settembre 2025 alle ore 21,20 su Rai 3. Anticipazioni. Un viaggio tra Roma, Milano, la Sardegna e la Danimarca per raccontare la medicina del futuro tra innovazione e rischi di nuove disparità. 🔗 Leggi su Tpi.it

presa diretta le anticipazioni della puntata di stasera 21 settembre 2025 su rai 3

© Tpi.it - Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 21 settembre 2025, su Rai 3

In questa notizia si parla di: presa - diretta

'Fulmini nella notte', al Teatro Félix Guattari dimostrazione in presa diretta delle Tesla Coil

'Fulmini nella notte', al Teatro Félix Guattari dimostrazione in presa diretta delle Tesla Coil

I Negrita pubblicano tre nuove versioni acustiche in presa diretta

PresaDiretta, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni e argomenti; Presa diretta anticipazioni: le inchieste della puntata di stasera su Rai 3; PresaDiretta, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni e argomenti.

presa diretta anticipazioni puntataPresa Diretta, stasera la nuova puntata su Rai3: le anticipazioni di domenica 21 settembre 2025 - Dopo gli ottimi ascolti della prima puntata, Riccardo Iacona e tutta la squadra di PresaDiretta tornano in prima serata su Rai3 e Raiplay. Lo riporta superguidatv.it

presa diretta anticipazioni puntataPresa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 7 settembre 2025, su Rai 3 - Presa Diretta: anticipazioni della puntata di stasera 7 settembre 2025 su Rai 3 con Riccardo Iacona | inchieste, servizi e approfondimenti ... Lo riporta tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Presa Diretta Anticipazioni Puntata