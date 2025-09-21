Premiata l’inclusione a Trieste | Elena Gianello e Calicanto vincono il premio Soroptimist d’Italia
Fammi un titolo bello, incisivo, creativo e imperniato su Trieste per un giornale locale di Trieste. Fammi anche un sottotitolo ma non cambiare per nulla il testo. Questo è il testo: La professoressa Elena Gianello, presidente dell’associazione Calicanto, vince il premio Soroptimist d’Italia. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: premiata - inclusione
LOlympia Athletic Team premiata in Senato per l’inclusione dello sport: “Una risorsa preziosa”
Gran finale per "Il Villaggio dell'inclusione": l'assessore De Roberto premiata dai volontari
Ravennawebtv. . "La Spiaggia dei Valori" premiata dalla Regione dopo aver partecipato alla conferenza Onu di New York testimonianza di inclusione sociale, accessibilità e partecipazione delle persone più fragili. - facebook.com Vai su Facebook
#PalazzoBacaredda crocevia di cultura, sport e inclusione celebra il talento giovanile negli scacchi. Premiate 2 squadre medagliate ai #Campionatinazionalistudenteschiscacchi. @Marco_Benucci e @GiuliaAndreozzi: “Simbolo di merito, valorizzano #Cagliari - X Vai su X
Elena Andreoli premiata con l’Anello d’Oro come miglior voce femminile della tv - In occasione della XXV edizione del festival “Voci Nell’Ombra”, la doppiatrice e attrice milanese Elena Andreoli è stata premiata come miglior voce femminile televisiva dell’anno (sezione programmi tv ... Secondo tg24.sky.it