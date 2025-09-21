Preghiera del mattino del 21 Settembre 2025 | Aiutami a servirti
La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con la preghiera del mattino di oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: preghiera - mattino
Preghiera del mattino del 29 Giugno 2025: “Guidami alla Tua dimora”
Preghiera del mattino del 30 Giugno 2025: “Io credo in Te”
Preghiera del mattino del 1 Luglio 2025: “Aiutami o Signore”
“Dal mattino al vespro, ogni ora è dono da restituire a Dio. Con Francesco e Pio, Mons. Mengoli ci guida a contemplare l’Altissimo.” “Ogni istante può farsi preghiera.” - facebook.com Vai su Facebook
Il miracolo di San Gennaro in diretta su canale 21: ecco gli orari; Papa Francesco ricoverato, boom di app per il rosario e veglie online: il nuovo modo di pregare sul web (e non più in piazza San Pietro); 24 ore per il Signore.
21 settembre: XXXVII giornata nazionale per il sostentamento del clero, per custodire il cuore delle nostre comunità - Domenica XXV Tempo ordinario (Anno C) «Non potete servire Dio e la ricchezza » (Lc 16) ====================== Unità Pastorale Alta Val Dolo e Val d’Asta" ... Riporta redacon.it
Preghiera del mattino del 20 Settembre 2025: “Guidami e proteggimi o Dio” - Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. Scrive lalucedimaria.it