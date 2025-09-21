Predica America First ma veste Made in Italy | il paradosso di Trump svelato da uno smoking

Un dettaglio fotografico non passa inosservato: durante una cena privata con i suoi sostenitori in Virginia, Donald Trump Made in Italy diventa il binomio che sorprende. Il presidente ha indossato uno smoking nero con etichetta Stefano Ricci, maison fiorentina di lusso. Un contrasto evidente per chi ha costruito la sua politica sull’idea di “America First” e sui dazi contro le importazioni dall’Europa. La scelta, però, svela come l’attrazione per lo stile italiano resti irresistibile — e qui potrebbe esserci anche l’influenza di Melania Trump, da sempre appassionata di griffe italiane e che proprio di recente ha sbalordito il mondo coi suoi look durante la visita in Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

