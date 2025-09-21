Precipita per circa 15 metri sul Corno Piccolo | alpinista salvato con l' elicottero dal soccorso alpino

Intervento di soccorso nella giornata del 21 settembre da parte del Cnsas, il soccorso alpino e speleologico abruzzese. Sul Corno Piccolo, lungo la via Mallucci-Geri-Longomarsino un alpinista ha avuto un brutto incidente precipitando per oltre 15 metri, e riportando diversi traumi che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il piccolo sarebbe precipitato da una finestra a circa 10 metri di altezza È gravissimo:

