Precipita mentre cammina nel bosco in montagna | grave un uomo

Incidente vicino a Druogno. Nella giornata di oggi, domenica 21 settembre, un uomo di 57 anni, mentre camminava in un bosco è precipitato finendo sul letto di un piccolo fiume.Gravemente ferito l'uomo è stato soccorso e portato in elicottore al pronto soccorso del Maggiore di Novara in codice. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

