Pranzo degli Italiani il cacciucco e il 5e5 in diretta a Domenica In Conti | Boia dé che meraviglia

Livornotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'era anche Livorno tra le undici città protagoniste del progetto “Pranzo della domenica degli italiani” in onda alla Domenica In su Rai 1 nella puntata andata in onda oggi, domenica 21 settembre. In collegamento dalla Terrazza Mascagni c'era Carlo Conti che, per l'occasione, si è seduto a tavola. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pranzo - italiani

Ferragosto in cifre: 12 milioni in viaggio e pranzo al ristorante per 5 milioni di italiani

Pranzo degli Italiani, il cacciucco e il 5e5 in diretta a Domenica In. Conti: Boia dé, che meraviglia; Livorno, pranzo alla Terrazza Mascagni: il cacciucco e il 5e5 in diretta su Rai 1 a Domenica In; Livorno in tavola per l'UNESCO: la Terrazza Mascagni accoglie il Pranzo della Domenica per la diretta su Rai 1 il 21 settembre.

pranzo italiani cacciucco 5e5Il pranzo della Domenica (In) su Rai 1 in diretta dalla Terrazza con Conti - Domenica le piazze dei Comuni italiani ospiteranno il “Pranzo della Domenica degli Italiani”, iniziativa promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pranzo Italiani Cacciucco 5e5