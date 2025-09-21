Prada prima in Italia come migliore azienda dove lavorare la classifica del Time

Il settimanale statunitense Time ha stilato la classifica delle migliori aziende nel mondo dove lavorare. Un giudizio dall'ottica dei dipendenti e del loro benessere sul posto di lavoro. La prima azienda italiana che appare nella classifica è Prada che si pone 58esima nella graduatoria mondiale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

