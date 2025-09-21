Sono un segno dei tempi attuali i numeri che caratterizzano l’attività dell’emporio "7 Ceste": gestito da oltre 40 volontari, assiste in media 1.200 persone l’anno, fornendo prodotti alimentari e beni di prima necessità, con un trend che è dato in crescita proprio alla luce della situazione economica generale. E’ di questi giorni la firma dell’accordo fra Comune di Assisi che mette a disposizione gratuitamente i locali, e Caritas diocesana che rinnova, fino al 2030, la collaborazione a favore dell’emporio di solidarietà "7 Ceste", un servizio innovativo e integrato per la distribuzione di beni di prima necessità e la costruzione di percorsi di accompagnamento per uscire dal disagio: un impegno unitario per contrastare la povertà, e potenziare interventi a favore di persone e famiglie in difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Povertà in costante crescita. Comune e Caritas insieme. Accordo con l’emporio ’7 Ceste’