Poti Pictures e il nuovo spot Te me piaci poco c’è anche il direttore della fotografia Leone Orfeo

Arezzo, 21 settembre 2025 – A rriva il nuovo spot di “Te me piaci poco”, la campagna di comunicazione del Comune di Arezzo realizzata con Poti Pictures la prima casa di produzione cinematografica sociale fondata ad Arezzo, che mette davanti alla macchina da presa attori con disabilità intelettive. Si rinnova nel 2025 così la collaborazione tra Poti Pictures e Comune per la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani, che è stata premiata con lo Smartphone d'oro 2024 per la sua efficacia nella comunicazione digitale. Proprio in questi giorni attori e troupe stanno lavorando al sequel della serie di spot realizzati nel 2024 che si annuncia da non perdere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poti Pictures e il nuovo spot “Te me piaci poco”, c’è anche il direttore della fotografia Leone Orfeo

Ciak si gira in città. Spot di Poti Pictures a firma di Leone Orfeo

Ciak si gira in città. Spot di Poti Pictures a firma di Leone Orfeo; VIDEO | Poti Pictures firma lo spot della Giornata delle malattie rare. Super star Tiziano Barbini; Poti Pictures, la storia del primo polo di produzione cinematografico di persone con disabilità intellettive e relazionali.

Poti Pictures e il nuovo spot “Te me piaci poco”, c’è anche il direttore della fotografia Leone Orfeo - Leone Orfeo, è abituato a lavorare con super produzioni, che esperienza è stata quella con la Poti Pictures? lanazione.it scrive

Ciak si gira in città. Spot di Poti Pictures a firma di Leone Orfeo - Il direttore della fotografia che lavora con Netflix coinvolto nella produzione "Sono stato appagato umanamente, con loro le emozioni non si sprecano". Lo riporta msn.com