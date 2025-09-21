Posticipo Serie A Inter-Sassuolo 2-1
22.45 Si riscatta anche in campionato l'Inter che, reduce da due sconfitte di fila,al Meazza batte 2-1 il Sassuolo. Dopo una bella percussione di Carlos Augusto, l'Inter al 14' passa: Barella recupera palla e serve Sucic che appoggia per il sinistro vincente di Dimarco Subito dopo Berardi sfiora il pari; Calhanoglu, Thuram e Pio Esposito vanno vicini al raddoppio. Nella ripresa 2-0 nerazzurro grazie al tiro da fuori di Carlos Augusto che, complice una deviazione di Muharemovic,beffa Muric (81'). Accorcia le distanze Cheddira (84'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
