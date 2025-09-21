Post gara Angella fa l’appello ai sostenitori | Abbiamo bisogno del vostro aiuto
Il capitano Gabriele Angella fa il punto della situazione dopo il crollo di Ravenna. Parole cariche di significato, ma le stesse che negli anni si ripetono. "E’ inutile anche solo parlarne, c’è da lavorare e se dobbiamo stare dieci ore al campo dobbiamo farlo. Io riparto dalla grande prestazione del primo tempo, dobbiamo capire che nelle partite ci sono anche i momenti in cui soffri. L’unica medicina che conosco è mangiare la m. e lavorare. Noi dobbiamo solo lavorare a abbiamo bisogno dell’aiuto dei tifosi in due partite che per noi saranno fondamentali, dobbiamo dare di più per questa maglia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
