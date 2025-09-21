Possibili allagamenti e caduta di alberi | torna l' allerta meteo

Di nuovo allerta meteo. Attenzione per la giornata di oggi, domenica 21 settembre. Il bollettino Arpa ha emesso allerta gialla per rischio idrogeologico nelle aree montane dal Torinese al Vco dove sono previste piogge localmente forti anche a carattere di rovescio persistente o temporale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

