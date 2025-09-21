porto recanati aggiudicati i lavori per la difesa della costa di scossicci

Dopo anni di attesa, arriva una svolta per la difesa del litorale di Scossicci: sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione delle nuove scogliere. L’annuncio è stato dato dal segretario regionale della Lega Marche, Giorgia Latini, che ha sottolineato il valore dell’intervento per la comunità portorecanatese. «L’avvio anticipato dei lavori dimostra che, quando la Lega governa, gli impegni presi con i cittadini si trasformano in risultati concreti – ha dichiarato l’on. Latini –. Non ci siamo limitati a difendere un progetto già scritto, ma abbiamo lavorato per rafforzarlo, accelerare l’iter e garantire risorse aggiuntive. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

