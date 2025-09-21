Portici picchia la madre per soldi | arrestato 52enne

Portici. Arresto della Polizia dopo l’aggressione in piazza San Ciro. La Polizia di Stato ha arrestato un 52enne napoletano con precedenti per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. L’uomo, nel pomeriggio del 20 settembre scorso, ha aggredito la madre in piazza San Ciro dopo averle chiesto del denaro. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli La donna, in evidente stato di agitazione, ha raccontato agli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano che il figlio, di fronte al suo rifiuto, l’aveva colpita con violenti schiaffi al volto. I poliziotti hanno immediatamente rintracciato e bloccato il 52enne, che è finito in manette. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

