Portici maxi controlli nella movida | denunciate 6 persone e 22 multe stradali
Controlli straordinari nelle aree della movida. Nella serata del 20 settembre, la Polizia di Stato del Commissariato di Portici-Ercolano, insieme ai Carabinieri di Ercolano, alla Guardia di Finanza di Portici, al Reparto Prevenzione Crimine Campania e alla Polizia Locale di Portici, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Gli agenti hanno identificato 300 persone: una è stata denunciata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e altre cinque sono state sanzionate amministrativamente per uso personale di droga. Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno fermato 140 veicoli e contestato 22 violazioni al Codice della Strada. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: portici - controlli
