Pontida Salvini torna alla carica sull’immigrazione | Blindiamo i confini Vannacci | Lo straniero stupra e ruba – Il video

«Il nostro obiettivo è tornare a blindare i confini italiani, sempre che qualche magistrato politicizzato non ci fermi». Matteo Salvini torna a suonare la carica sulla lotta all’immigrazione nel suo intervento sul palco di Pontida, dove in questi giorni si è svolto il tradizionale raduno della Lega. «Ci sono immigrati – ha continuato – venuti da lontano che portano lavoro, rispetto e cultura e sono i benvenuti. Il nostro problema sono quelli che non si vogliono integrare e abbiamo il dovere di rimandarli a casa». Dal palco, il segretario del Carroccio è tornato sui cavalli di battaglia del suo partito, dal ponte sullo Stretto alla flat tax, dalla rottamazione delle cartelle esattoriali alla contrarietà all’aumento delle spese militari. 🔗 Leggi su Open.online