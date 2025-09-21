Pontida Salvini torna alla carica sull’immigrazione | Blindiamo i confini Vannacci | Lo straniero stupra e ruba – Il video
«Il nostro obiettivo è tornare a blindare i confini italiani, sempre che qualche magistrato politicizzato non ci fermi». Matteo Salvini torna a suonare la carica sulla lotta all’immigrazione nel suo intervento sul palco di Pontida, dove in questi giorni si è svolto il tradizionale raduno della Lega. «Ci sono immigrati – ha continuato – venuti da lontano che portano lavoro, rispetto e cultura e sono i benvenuti. Il nostro problema sono quelli che non si vogliono integrare e abbiamo il dovere di rimandarli a casa». Dal palco, il segretario del Carroccio è tornato sui cavalli di battaglia del suo partito, dal ponte sullo Stretto alla flat tax, dalla rottamazione delle cartelle esattoriali alla contrarietà all’aumento delle spese militari. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: pontida - salvini
Salvini ha spiegato come vede 'Pontida 2025'
La Lega si ritrova per la tradizionale festa a Pontida: apre Fontana, poi Calderoli e chiusura affidata a Salvini
Salvini a Pontida: “Entro il raduno le prime intese sull’autonomia; in Lombardia cantieri per 26 miliardi”
Salvini chiude #Pontida e apre il suo intervento con un omaggio a Charlie Kirk. "Realizzeremo il Ponte" sullo Stretto di #Messina "facendo lavorare imprese di tutta Italia". Poi l'annuncio di una manifestazione a difesa della civiltà occidentale il 14 febbraio. - X Vai su X
Sul pratone di Pontida per l’evento del partito di Matteo Salvini, presente un folto gruppo giunto dall'Isola tra deputati nazionali, senatori, parlamentari locali e militanti. In prima fila il segretario Nino Germanà con l’assessore in pectore Luca Sammartino, che la - facebook.com Vai su Facebook
“Contro di noi processi politici”. Giustizia, Salvini torna alla carica; SCELTI DA NOI: LE NOTIZIE DEL 07 OTTOBRE 2024; Pontida, l’internazionale sovranista assolve Salvini: “Altro che processo, su Open Arms merita un encomio”.
Pontida, Salvini torna alla carica sull’immigrazione: «Blindiamo i confini». Vannacci: «Lo straniero stupra e ruba» – Il video - Matteo Salvini ha chiuso così il suo intervento sul palco di Pontida, dove in questi giorni si è svolto il tradizionale raduno della Lega. Da msn.com
La Lega torna a Pontida, Salvini fa il mediatore tra Vannacci e le correnti - Le magliette dedicate a Charlie Kirk sono pronte, così come quelle che indosseranno i sostenitori di ... Scrive ilmessaggero.it