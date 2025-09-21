Pontida Salvini annuncia una manifestazione in difesa della civiltà occidentale
AGI - Una manifestazione in difesa della "civiltà occidentale" sabato 14 febbraio 2026. Ad annunciarla è, dal palco di Pontida, il segretario della Lega, Matteo Salvini. Il vicepremier l'ha presentata come la "più grande manifestazione che si ricordi in difesa dei valori, dei diritti, dei confini e delle libertà della civiltà occidentale", invitando tutti i militanti a partecipare. Il rosso della sagoma di Alberto da Giussano, sopra il Leone di San Marco, accompagnata dalle parole "La tua Pontida. Liberi e forti", fa da sfondo al palco che domina il pratone di Pontida. Nei gazebo dove sono stati allestiti i banchetti delle varie federazioni regionali, con tanti prodotti tipici, e trova anche spazio l'associazione di Roberto Vannacci "Il Mondo al contrario". 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: pontida - salvini
Salvini ha spiegato come vede 'Pontida 2025'
La Lega si ritrova per la tradizionale festa a Pontida: apre Fontana, poi Calderoli e chiusura affidata a Salvini
Salvini a Pontida: “Entro il raduno le prime intese sull’autonomia; in Lombardia cantieri per 26 miliardi”
Pontida 2025 in stile Kirk, oggi chiude Salvini. Firme contro Green deal e striscioni pro Vannacci - X Vai su X
Oggi a Pontida c'è Salvini: tutte le notizie in diretta - facebook.com Vai su Facebook
Pontida, Salvini annuncia manifestazione difesa civiltà occidentale. Vannacci: No società meticcia; Pontida, Salvini, mozione della Lega in tutti i comuni: mai i nostri figli a combattere; Pontida 2025, Salvini: “Mai i nostri figli a combattere in Ucraina”. Omaggio a Kirk.
Salvini a Pontida al raduno della Lega lancia la manifestazione del 14 febbraio - Alle 13 sul palco Matteo Salvini che ha ricordato il fondatore Umberto Bossi, Silvio Berlusconi e Roberto Maroni. Lo riporta ecodibergamo.it
Lega, Salvini: 14 febbraio grande manifestazione per civiltà occidentale - L’amore per la nostra famiglia, per le nostre radici, per le nostre terre” darà luogo alla “più grande manifestazione c ... Riporta askanews.it