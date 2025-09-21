AGI - Una manifestazione in difesa della "civiltà occidentale" sabato 14 febbraio 2026. Ad annunciarla è, dal palco di Pontida, il segretario della Lega, Matteo Salvini. Il vicepremier l'ha presentata come la "più grande manifestazione che si ricordi in difesa dei valori, dei diritti, dei confini e delle libertà della civiltà occidentale", invitando tutti i militanti a partecipare. Il rosso della sagoma di Alberto da Giussano, sopra il Leone di San Marco, accompagnata dalle parole "La tua Pontida. Liberi e forti", fa da sfondo al palco che domina il pratone di Pontida. Nei gazebo dove sono stati allestiti i banchetti delle varie federazioni regionali, con tanti prodotti tipici, e trova anche spazio l'associazione di Roberto Vannacci "Il Mondo al contrario". 🔗 Leggi su Agi.it

Pontida, Salvini annuncia una manifestazione in difesa della civiltà occidentale