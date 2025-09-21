Pontida Salvini | A casa chi non si vuole integrare Difendiamo la civiltà occidentale

Il leader leghista: mai i nostri figli a morire in Ucraina. E lancia la piazza per il 14 febbraio. Sul palco Vannacci: la X Mas a scuola, no alla società meticcia. E Sardone: ora la remigration. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Salvini ha spiegato come vede 'Pontida 2025'

La Lega si ritrova per la tradizionale festa a Pontida: apre Fontana, poi Calderoli e chiusura affidata a Salvini

Salvini a Pontida: “Entro il raduno le prime intese sull’autonomia; in Lombardia cantieri per 26 miliardi”

Salvini a Pontida: «Non manderemo mai nostri figli e nipoti a combattere in Ucraina» - Il leader della Lega, al raduno bergamasco, arringa i militanti sui temi "cari" alla destra: immigrazione, fanatismo islamico, sovranismo e annuncia una grande manifestazione per il prossimo 14 febbra ... Scrive quibrescia.it

