Pontida Romeo | Messaggio ai nuovi arrivati? Serve rispetto reciproco

Lapresse.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) “I nuovi arrivati sono un valore aggiunto e possono dare una mano coinvolgendo elettori che magari non si avvicinano alla Lega per varie ragioni, dopodiché il rispetto reciproco è l’elemento fondante per una convivenza forte e unita che ci porti a raggiungere i nostri obiettivi”. Così il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, a margine del raduno di Pontida.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

