Pontida Romeo | Messaggio ai nuovi arrivati? Serve rispetto reciproco

(LaPresse) “I nuovi arrivati sono un valore aggiunto e possono dare una mano coinvolgendo elettori che magari non si avvicinano alla Lega per varie ragioni, dopodiché il rispetto reciproco è l’elemento fondante per una convivenza forte e unita che ci porti a raggiungere i nostri obiettivi”. Così il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, a margine del raduno di Pontida. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pontida, Romeo: "Messaggio ai nuovi arrivati? Serve rispetto reciproco"

In questa notizia si parla di: pontida - romeo

Massimiliano Romeo: Domenica a Pontida celebreremo la libertà, di pensiero e di parola. In un momento storico delicato in cui tutti dovrebbero abbassare i toni, promuoviamo il dialogo e contrastiamo questo clima di odio che non fa bene a nessuno. - X Vai su X

Lega - Salvini Premier. . Massimiliano Romeo: Domenica a Pontida celebreremo la libertà, di pensiero e di parola. In un momento storico delicato in cui tutti dovrebbero abbassare i toni, promuoviamo il dialogo e contrastiamo questo clima di odio che non fa b - facebook.com Vai su Facebook

Pontida, Romeo: Messaggio ai nuovi arrivati? Serve rispetto reciproco; Pontida, Centinaio: Vannacci? Il solo leader è Salvini; La Lega torna a Pontida, Salvini fa il mediatore tra Vannacci e le correnti.

Pontida, Romeo: "Messaggio ai nuovi arrivati? Serve rispetto reciproco" - (LaPresse) "I nuovi arrivati sono un valore aggiunto e possono dare una mano coinvolgendo elettori che magari non si avvicinano alla Lega per ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Pontida, il raduno leghista tra nostalgia e nuovi volti: lo slogan “Liberi e forti” e l’omaggio a Charlie Kirk - Pontida 2025: sabato 20 e domenica 21 settembre il 37° raduno della Lega con lo slogan “Liberi e forti”. Si legge su corrieretneo.it