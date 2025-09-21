pontida il raduno del popolo leghista in 10 fotografie

Bandiere di Israele e cartelli che inneggiano a Bolsonaro libero. Barbe verdi e cappellini con la scritta “Make America great again”. E ancora, striscioni per Charlie Kirk, kilt e cravatte con la faccia di Donald Trump. È iniziata oggi l’edizione 2025 del tradizionale raduno sul pratone bergamasco, luogo simbolo della cultura e della politica del Carroccio. A sorpresa l'arrivo di Matteo Salvini (malgrado le coliche renali). 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

