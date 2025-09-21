Pontida Fedriga | Vannacci? È toscano non sa tagliare la polenta

Lapresse.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) – Breve giro tra gli stand allestiti accanto al pratone di Pontida per il leader della Lega, Matteo Salvini, insieme alla compagna Francesca Verdini, in occasione del raduno del partito di via Bellerio. Salvini si è concesso per selfie e foto con i giovani e i militanti del Carroccio e poi ha partecipato al taglio della polenta allo stand della Lega Fvg con il governatore Massimiliano Fedriga che scherzando ha risposto a chi gli chiedeva se Vannacci fosse così bravo: “È toscano, non sa tagliarla”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

pontida fedriga vannacci 200 toscano non sa tagliare la polenta

© Lapresse.it - Pontida, Fedriga: “Vannacci? È toscano, non sa tagliare la polenta"

In questa notizia si parla di: pontida - fedriga

Pontida, Fedriga: “Vannacci? È toscano, non sa tagliare la polenta.

pontida fedriga vannacci 200Pontida, Fedriga: “Vannacci? &#200; toscano, non sa tagliare la polenta" - Breve giro tra gli stand allestiti accanto al pratone di Pontida per il leader della Lega, Matteo Salvini, insieme alla compagna Francesca ... Secondo msn.com

L'altra Lega è possibile. Intervista a Massimiliano Fedriga, l'anti Vannacci - La trovate, appunto, in alto a destra, direzione Friuli Venezia Giulia, regione di cui si parla pochissimo ma che funziona. Segnala ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Pontida Fedriga Vannacci 200