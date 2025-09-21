Pontida con Kirk anti Islam e migranti

11.30 Magliette pro Charlie Kirk per esprimere di non avere paura delle proprie idee, cori dei giovani leghisti contro Calenda e Saviano e striscioni "Lega anti maranza, la remigrazione avanza", urlando contemporaneamente: "L'Europa è cristiana, non è musulmana" e su un cartello la scritta "+ spiedo,- kebab". Così si inaugura il raduno della Lega a Pontida. Interventi dei dirigenti con chiusura di Salvini, che ha detto di stare meglio. "Liberi e forti" "senza paura" sono gli slogan di questa e edizione. Vannacci:"Siamo eredi di Kirk". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

