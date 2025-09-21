Pontida al via la seconda giornata del raduno della Lega
Sono arrivati alla spicciolata sul pratone i militanti della Lega per la seconda giornata del raduno di Pontida, cominciata alle 10. Dalla raccolta firme contro il “Green deal ideologico” o per la ‘Carta della Lombardia’ alla maglietta “Loro hanno subito l’immigrazione, ora vivono nelle riserve” con l’immagine di un pellerossa come in uno storico manifesto elettorale del Carroccio, dai pasticciotti salentini ad altri prodotti tipici dal Trentino all’Emilia-Romagna come il Lambrusco, i gazebo colorano il ‘sacro suolo’, la cui superficie risulta ristretta per la presenza di un grande tendone. Sotto il palco con lo slogan ‘Liberi e forti’ accanto all’Alberto da Giussano e a Leone di San Marco, sul pratone ci sono anche gli striscioni ‘In generale tutto benissimo!’ e ‘Il mondo al contrario’ di Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: pontida - seconda
Quest’anno Pontida parla chiaro: SENZA PAURA. Domenica 21 settembre sarò a #Pontida25 per celebrare i nostri valori e onorare la memoria di Charlie Kirk, esempio di determinazione e amore per la libertà. Ci vediamo sul Pratone per scrivere insieme una - facebook.com Vai su Facebook
Vannacci e Salvini a Pontida in nero per Charlie Kirk, il segretario della Lega a sorpresa al raduno; Lega, primo giorno a Pontida all’insegna dell’unità; Due amiche ucraine aprono a Milano il primo studio di pilates con sala da tè, dolci e onigiri.
Pontida: al via il raduno della Lega tra slogan e discorsi sul lascito Charlie Kirkcolpito. Arrivato Salvini - Oggi Pontida si anima per il tradizionale raduno della Lega, che richiama ogni anno migliaia di sostenitori sul celebre “pratone”. Secondo tg.la7.it
Pontida 2025, il programma: polenta, omaggi a Kirk e Vannacci-show. Al via la due giorni leghista - I camper sono arrivati questa mattina, “armati” di stendardi verdi con l’Alberto da Giussano, seguiti dai primi pullman di militanti. Segnala msn.com