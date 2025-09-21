pontida al via la seconda giornata del raduno della lega

Sono arrivati alla spicciolata sul pratone i militanti della Lega per la seconda giornata del raduno di Pontida, cominciata alle 10. Dalla raccolta firme contro il “Green deal ideologico” o per la ‘Carta della Lombardia’ alla maglietta “Loro hanno subito l’immigrazione, ora vivono nelle riserve” con l’immagine di un pellerossa come in uno storico manifesto elettorale del Carroccio, dai pasticciotti salentini ad altri prodotti tipici dal Trentino all’Emilia-Romagna come il Lambrusco, i gazebo colorano il ‘sacro suolo’, la cui superficie risulta ristretta per la presenza di un grande tendone. Sotto il palco con lo slogan ‘Liberi e forti’ accanto all’Alberto da Giussano e a Leone di San Marco, sul pratone ci sono anche gli striscioni ‘In generale tutto benissimo!’ e ‘Il mondo al contrario’ di Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Lapresse.it

