Pontida 2025 Zaia | Vannacci può essere un valore se fa il leghista

Ha preso il via, sul pratone di Pontida, il tradizionale raduno della Lega. La manifestazione è iniziata con il tradizionale omaggio ai militanti del Carroccio scomparsi nell’ultimo anno. Il filmato si è concluso con le immagini dell’ omicidio di Charlie Kirk, l’attivista conservatore ucciso negli Stati Uniti mentre parlava in un’università dello Utah. Il segretario Matteo Salvini chiuderà la kermesse intorno alle 13. Presenti anche ospiti stranieri tra cui Jordan Bardella, presidente del Rasssemblement National. Zaia: «Legittimo che la Lega chieda il candidato presidente alle regionali in Veneto». 🔗 Leggi su Lettera43.it

