Dal pratone di Pontida torna il raduno della Lega. Tra bandiere con Alberto da Giussano e striscioni de “Il mondo al contrario” di Roberto Vannacci, il Carroccio torna nelle valli bergamasche con un mix tra passato e presente. Quest’anno con una dedica anche a Charlie Kirk, l’attivista Maga ucciso negli Usa. Le vecchie insegne della Padania resistono, come reliquie, mentre tutt’intorno spuntano bandiere: tante nazionali ma anche internazionali. Prendete quella del Brasile, con un cartello “ Free Bolsonaro ” alzato da una ragazza che giura che l’ex presidente brasiliano non è un golpista ma “una vittima di un processo mediatico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Pontida 2025, torna il raduno della Lega. Zaia: "Vannacci? Può essere un valore se fa il leghista"