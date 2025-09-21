Pontida 2025 Salvini | Mai italiani in Ucraina Omaggio a Kirk

Il pratone di Pontida si è trasformato ancora una volta nel cuore pulsante della Lega, tra bandiere verdi, cori e ospiti internazionali. L’edizione 2025 ha avuto un filo conduttore inedito: l’omaggio a Charlie Kirk, attivista ultraconservatore americano ucciso di recente, celebrato dal palco come ispirazione per le nuove generazioni. L’atmosfera è stata segnata dall’arrivo a sorpresa di Matteo Salvini, nonostante i problemi di salute dei giorni scorsi, e dalle parole forti di Roberto Vannacci, oggi europarlamentare e vicesegretario del partito. Il leader leghista ha aperto il suo intervento chiedendo “non un minuto di silenzio ma un minuto di applauso che arrivi fino all’Arizona” per ricordare Kirk. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

