Pontida 2025 Salvini | Applausi per Kirk esercito europeo? Nostri figli non andranno in Ucraina Vannacci | Lo straniero? Non è Putin ma chi stupra - VIDEO

Salvini ha spiegato come vede 'Pontida 2025'

Pontida 2025, la diretta live dal raduno della Lega | Salvini: «Applausi per Kirk. No all'esercito Ue, nostri figli non combatteranno». Vannacci: «Non ci rassegniamo alla società meticcia»; Pontida 2025: Lega tra applausi per Kirk, Europa cristiana; «Make Pontida great again», applausi e cori per Vannacci.

